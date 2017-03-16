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Политика и экономика

В Уставе Владивостока пропишут механизм замены временно отстраненного главы

Окончательное решение будет принято 30 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

На заседании Думы Владивостока 30 марта депутаты планируют внести изменения в Устав города Владивостока, связанные с заменой временно отстраненного главы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ранее в администрации Владивостока прошли публичные слушания по проекту муниципального правового акта "О внесении изменений в Устав города Владивостока". Практически единогласным решением участников слушаний поправки были приняты.  

Депутаты приняли решение внести в статью 29 Устава «Досрочное прекращение полномочий главы города Владивостока» изменения, согласно которым в случае досрочного прекращения полномочий главы города его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации. Прекращением полномочий главы города теперь может также служить не только уход мэра по собственному желанию, но и взятие главы под стражу или временное отстранение от должности по решению суда.

В ходе слушаний эксперты сообщили, что изменения не противоречат действующему федеральному законодательству.

Единогласным решением участников публичных слушаний поправки в Устав города Владивостока были приняты. Итоги публичных слушаний будут опубликованы, их обсудят на заседании комитета по местному самоуправлению Думы 23 марта. 

Как сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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