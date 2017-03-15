Сибирскими учеными создана карта угроз цунами на ближайшую тысячу лет

Море не только приятное место отдыха, но и непредсказуемая стихия

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Института вычислительных технологий (ИВТ) и Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН создали карту цунами-опасности в регионах России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету". Согласно их исследованиям, даже "самое синее в мире" море время от времени напоминает - оно не только приятное место отдыха, но и непредсказуемая стихия.

По словам руководителя проекта - доктора физико-математических наук Леонида Чубарова, представляющего ИВТ СО РАН, идея проекта родилась из необходимости решить крупную и очень важную задачу - оценить риски цунами.

- Оперативный прогноз разрушительных волн более или менее успешно решается с помощью службы предупреждения о цунами, действующей на Дальневосточном побережье РФ с 1958 года. Однако карты долгосрочной цунами-опасности, необходимой администрациям регионов, строителям и МЧС, до сих пор не было, - говорит Чубаров.

Как отметил заведующий лабораторией изучения цунами ИВМиМГ СО РАН доктор физико-математических наук Вячеслав Гусяков, главной целью проекта было именно создание вероятностной методики оценки цунами-опасности и воплощение ее в рамках высокотехнологичной информационно-экспертной системы, пригодной для использования в конкретных проектах "под заказчика".

- Казалось бы, период в 200 лет находится далеко за пределами "горизонта планирования" человеческой деятельности. Да, это правда: разрушительные цунами - редкое природное явление, и на отдельном участке побережья наблюдаются не чаще одного раза в 50-100 лет. Однако не учитывать возможность их появления нельзя. Последнее десятилетие дало нам примеры реализации событий очень маловероятных, но повлекших крайне тяжелые последствия. Например, мегацунами 2004 года в Индонезии, цунами Тохоку 2011 года в Японии, где предыдущее событие подобного масштаба случилось почти 1100 лет тому назад. Тем не менее оба эти события произошли на наших глазах и оказались совершенно неожиданными, даже для Японии, где на всем восточном побережье стоят десятки памятников жертвам цунами, - рассказал ученый.

В качестве демонстрации методики в действии были рассчитаны обзорные карты цунами-опасности всего Дальневосточного побережья России и отечественной части побережья Черного моря на периоды в 100, 200, 500 и 1000 лет. Они позволяют количественно сравнивать уровни угрозы на различных частях берегов РФ и определять участки, нуждающиеся в детальном цунами-районировании. Детальные карты впоследствии должны послужить руководством для проектировщиков и строителей.

«Можно сказать, что все восточное побережье Камчатки и Курильских островов находится в зоне высокого цунами-риска. На интервалах в двести и более лет здесь возможны цунами высотой в 10—15 метров, защититься от которых невозможно», - говорит Вячеслав Гусяков. Ученые отмечают, что здесь лучше не строить опасные объекты типа атомных электростанций или нефтегазовых терминалов.

Выводы, сделанные учеными, говорят о необходимости создания службы предупреждения о цунами.

Справка:

Ученые проводили исследования в рамках гранта Российского научного фонда "Оценка цунами-опасности побережья Курило-Камчатского региона, Японского, Охотского и Черного морей". В работе, помимо СО РАН, участвовали представители других научных коллективов, включая Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (Москва) и Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (Петропавловск-Камчатский)