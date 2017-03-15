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Политика и экономика

Глава Крыма: "России нужна монархия"

Сергей Аксенов уверен, что демократия не приносит пользы
Фото: glava.rk.gov.ru Фото: glava.rk.gov.ru
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен Российской Федерации необходимо сменить форму правления на монархию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

- Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия, - заявил Аксенов, который считает, что от демократии в виде вседозволенности пользы нет. Наглядным примером этого, по его словам, является Украина:

- Я считаю, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов, - подчеркнул Аксенов.

Отметим, что сейчас в России действует республиканская форма правления. Она предполагает избираемость всех органов власти строго на определенный срок.

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