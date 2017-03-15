Ольга Голодец удивилась зарплатам на уровне МРОТ

Вице-премьер назвала бедность 5 миллионов россиян уникальной

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Бедность в России - уникальное явление, поскольку жители нашей страны остаются бедными при наличии работы, констатировала вице-премьер Ольга Голодец на Неделе российского бизнеса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".

Голодец напомнила, что средняя зарплата по экономике в 2016 году составила 36,7 тысячи рублей, а минимальная - 7,5 тысяч. Получателей минимума в стране около 5 миллионов человек.

При этом, по мнению Голодец, нет такой квалификации, которая заслуживала бы вознаграждение на таком уровне. Даже если человек закончил обычную среднюю школу, его труд должен оплачиваться по-другому.

К тому же столь малые зарплаты говорят о низкой производительности труда предприятий. Таким образом, работодателям предстоит работать над повышением производительности труда. А также Ольга Голодец сказала, что планируется проведение совместных с бизнесом мероприятий, в ходе которых особое внимание будет уделено предприятиям с низкой зарплатой.