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Общество

Молодые педагоги Владивостока делятся опытом и обсуждают актуальные вопросы

Конкурс пройдет осенью
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Об аттестации и повышении квалификации, общегородском конкурсе «Молодой специалист года» и многом другом говорили на прошедшем в минувшую субботу, 11 марта, заседании работников системы образования молодые педагоги Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Как рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, собрание молодых учителей состоялось на базе школы № 65, в нём приняли участие 60 молодых специалистов приморской столицы.

Самыми обсуждаемыми стали вопросы участия педагогов в общегородском конкурсе «Молодой специалист года» и внесения предложений в его проект. Так, были выдвинуты предложения сделать отдельными номинации «Молодой учитель года» и «Молодой воспитатель года», разработать эмблему конкурса, а также включить в конкурс культурный и физкультурно-оздоровительный блоки.

Своим успешным опытом участия в конкурсе поделились победители 2015-го и 2016-го годов Анастасия Есенкова (лицей № 41) и Татьяна Дворецкая (лицей № 3).

Планируется, что конкурс «Молодой специалист года» пройдет во Владивостоке осенью.

Для справки

Конкурс «Молодой специалист года» является одним из способов поддержки самых творческих и талантливых молодых специалистов Владивостока. Участвовать в нём могут учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования со стажем работы менее трёх лет. В 2016 году в конкурсе «Молодой специалист» приняли участие 19 учителей и воспитателей. В финал вышли пять педагогов.

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