Владивостокцам расскажут о путешествии в Гималаи

Начало встречи в 16:30.

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Клуб путешественников, созданный при Дворце детского творчества Владивостока, приглашает горожан на очередную познавательную встречу. В этот раз темой заседания клуба станет путешествие в Гималаи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города, встречи в Клубе путешественников проводятся каждый третий четверг месяца с известными путешественниками Владивостока и Приморского края. Здесь работают открытые гостиные с кинопоказами и фотопрезентациями, проходят дискуссии и круглые столы.

Так, уже завтра, 16 марта, во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43, кабинет №2) состоится презентация двенадцатидневного похода Ларисы Жигула, приморского педагога и историка-краеведа. Она расскажет о своем путешествии в Гималаи к базовому лагерю горы Эверест через перевал Чо Ла (5550 метров над уровнем моря).

Начало встречи в 16:30.

Внимание! Если вы желаете рассказать о своих увлекательных путешествиях и походах, вас ждут в Клубе путешественников. Дополнительная информация по телефону: 8-908-463-4911 (Татьяна Никитченко).