Против чиновников администрации Приморья возбуждено дело о бездомных детях-сиротах 16:59, 15 марта Против чиновников администрации Приморья возбуждено дело о бездомных детях-сиротах
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Политика и экономика

Против чиновников администрации Приморья возбуждено дело о бездомных детях-сиротах

В департаменте градостроительства идет поиск виновных
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Следственный комитет по Приморью возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении пока неустановленных чиновников администрации Приморского края, оставивших без жилья детей-сирот; дело квалифицировано по части 1 уголовной статьи, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, исправительные или обязательные работы либо арест до 3 месяцев. Виновного следователи ищут в департаменте градостроительства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморского края.

По версии следствия, с декабря 2015 года по апрель 2016 года неустановленные должностные лица по халатности не обеспечили своевременное строительство жилья для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, предусмотренное соответствующим мероприятием госпрограммы.

Также, вследствие применения мер административного взыскания к администрации края за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, то есть, за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.15 КоАП РФ, на общую сумму не менее 4,32 миллиона рублей, причинен крупной ущерб бюджету региона.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установленное всех обстоятельств произошедшего. Преступление выявлено прокуратурой Приморского края.

Напомним, Приморье в 2016 году заняло второе место по числу бездомных детей-сирот.

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