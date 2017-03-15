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17 марта в МФЦ Владивостока состоится День открытых дверей для налогоплательщиков

Консультация пройдет для всех желающих
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

17 марта в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Владивостока пройдет День открытых дверей для налогоплательщиков. С 9 до 18 часов в отделениях по адресам: ул. Давыдова, 9; ул. Верхнепортовая, 76-а; пр-т 100-летия Владивостока, 44; ул. Невельского, 13; Партизанский проспект, 28-а специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю проведут консультации для всех желающих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Сотрудники налоговой службы расскажут о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций о доходах, полученных в 2016 году; о том, кто должен представить декларацию о доходах и кому положены льготы по имущественным налогам, а также об электронных сервисах ФНС России. Кроме того, все желающие смогут прямо на месте, в помещении МФЦ заполнить и подать налоговую декларацию, а также заявление на льготу по имущественным налогам.

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