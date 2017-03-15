Сегодня в администрации Владивостока состоится бесплатный урок школы по вопросам ЖКХ «Управдом»

Приглашаются все желающие

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 марта, в 18.30 в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр-т, 20) состоится урок муниципальной школы «Управдом». Вход на занятие по вопросам ЖКХ свободный, сообщает РИА VladNews со ссылкой администрацию города.

Будут рассмотрены следующие темы:

«Декларационная кампания. Кто обязан подать налоговую декларацию о доходах?» (докладчик – Марченко Андрей Владимирович , заместитель начальника инспекции налоговой федеральной службы по Фрунзенскому району города Владивостока);

, заместитель начальника инспекции налоговой федеральной службы по Фрунзенскому району города Владивостока); «О порядке предоставления льгот по имущественным налогам с физических лиц» (докладчик – Марченко Андрей Владимирович , заместитель начальника инспекции налоговой федеральной службы по Фрунзенскому району города Владивостока);

, заместитель начальника инспекции налоговой федеральной службы по Фрунзенскому району города Владивостока); «Размещение рекламы на фасадах многоквартирных домов» (докладчик – Титоренко Полина Витальевна, главный консультант отдела регулирования размещения объектов наружной рекламы департамента информационной политики администрации Приморского края).

Администрация Владивостока приглашает на урок всех желающих.