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Сегодня в администрации Владивостока состоится бесплатный урок школы по вопросам ЖКХ «Управдом»

Приглашаются все желающие
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 марта, в 18.30 в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр-т, 20) состоится урок муниципальной школы «Управдом». Вход на занятие по вопросам ЖКХ свободный, сообщает РИА VladNews со ссылкой администрацию города.

Будут рассмотрены следующие темы:

  • «Декларационная кампания. Кто обязан подать налоговую декларацию о доходах?» (докладчик – Марченко Андрей Владимирович, заместитель начальника инспекции налоговой федеральной службы по Фрунзенскому району города Владивостока);
  • «О порядке предоставления льгот по имущественным налогам с физических лиц» (докладчик – Марченко Андрей Владимирович, заместитель начальника инспекции налоговой федеральной службы по Фрунзенскому району города Владивостока);
  • «Размещение рекламы на фасадах многоквартирных домов» (докладчик – Титоренко Полина Витальевна, главный консультант отдела регулирования размещения объектов наружной рекламы департамента информационной политики администрации Приморского края).

Администрация Владивостока приглашает на урок всех желающих. 

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