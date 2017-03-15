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Спорт

Владивосток примет участие в первом всероссийском полумарафоне с одновременным стартом

«Забег» синхронно состоится в 10 городах страны
Фото: mediaspy.ru Фото: mediaspy.ru
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Полумарафон одновременно состоится в 10 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке, сообщили РИА VladNews организаторы мероприятия.

«ЗаБег» - это спортивное событие федерального масштаба, которое поддерживают множество: известных спортсменов, музыкантов, теле- и радиоведущих, в числе которых Иван Ургант, Тина Канделаки, Баста, Наталья Рагозина, Константин Цзю и Владимир Соловьёв.

Синхронный старт - одна из уникальных особенностей Первого всероссийского полумарафона, которая позволит проекту не только стать одним из самых масштабных спортивных событий в стране, но и претендовать на место в книге рекордов Гиннеса.

Десятки тысяч людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. В Москве участники выйдут на старт в 10 утра, а во Владивостоке - в 7 вечера. Им предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10 или 5 километров. Для детей организаторы приготовили 3-х километровую трассу, которую самые маленькие смогут пробежать вместе с родителями.

«ЗаБег» - это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие со множеством активностей в фан-зоне: концертной программой, выставкой спортивного питания, экстрим- и фаер-шоу, фотозоной, фудкортом, светошумовым представлением.

Полумарафонцев ждёт масштабная программа с конкурсами, викторинами, мастер-классами от ведущих специалистов в области кроссфита и экстремального спорта, призами и подарками.

«ЗаБег» докажет, что время и расстояние не имеют значения, когда речь заходит о десятках тысяч людей, объединенных любовью к спорту и стремлением к новым вершинам.

Всю дополнительную информацию по продукту можно найти на сайте лигагероев.рф и в соц.сетях проекта

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