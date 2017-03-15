27 апреля в 18.30

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Чужих мужей не бывает - любовная комедия положений в 2-актах на фоне бескрайних просторов Ирландии.

Режиссер: Сергей Ефремов

В ролях: Галина Данилова

Эдуард Радзюкевич

Андрей Кайков

Мария Сластенкова

Никита Заболотный

«Чужих мужей не бывает» - утверждает Элизабет, главная героиня уморительной одноименной комедии. Она проживает в элитной квартире в центре Дублина. Решает свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентельменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но, с неожиданным приездом ее подруги Аннет, случается коллапс отработанной схемы. В один момент в этой злосчастной квартире встречаются все: неверные мужья, они же любовники, их разъяренные жены, они же отчаянные домохозяйки, и виновницы этих невероятных событий – легкомысленная Элизабет и ее незадачливая подруга. Как разрешится эта встреча? Как выкрутятся герои из непростой ситуации? Два часа феерического юмора и ирландский колорит сделает вечер незабываемым!

226-05-26, 222-01-36 театрГорького.рф