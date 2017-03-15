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Общество

Во Владивостоке возобновляется суд по делу о чести Приморского океанариума

Ответчик - бывший сотрудник организации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

16 марта во Владивостоке состоится судебное заседание по делу о защите чести и достоинства Приморского океанариума: слушание было перенесено с 1 февраля, сообщает корреспондент РИА VladNews. Начало заседания 16 марта назначено на 14:00. Ответчиком по делу является бывший сотрудник организации Роман Фадеев, который написал резонансный пост в популярной соцсети Facebook, в котором рассказал о положении дел в океанариуме. Причиной переноса слушания 1 февраля является ходатайство ответчика, который заявил, что не успел на тот момент изучить материалы дела

Отметим, что в конце января экс-сотрудник Приморского океанариума поделился в социальной сети новостью о том, что в ближайшее время состоится суд, где он, по его мнению, проиграет:

"Хотелось бы довести до сведения всех, интересующихся темой. 1 февраля 2017 года меня вызывают в Первореченский районный суд города Владивостока. Администрация Дальневосточного центра Морской биологии (частью этого Центра сейчас является Приморский океанариум) подала на меня иск. Похоже на то, что я «подмочил» их деловую репутацию и теперь они, через суд, попытаются ее восстановить. Такое чувство что до того поста в фейсбуке у Океанариума была кристально чистая история, и не было смерти зверей и не было расследований о хищениях в момент строительства (что естественно повлекло за собой проблемы при эксплуатации здания). По суду они смогут обязать меня удалить те посты, которые сделали их настолько «популярными» и сверх всего, заставить меня написать извинения по поводу того, что я их выложил. И, по решению суда, мне придется это сделать. Не обессудьте. Но только по решению суда. Условием мирного решения вопроса были именно эти условия – написать опровержение или скорее «откорячку», мол «был в состоянии аффекта от смерти зверей, сильно переживал» вот и написал нелепицу. Внутри я понимаю, что скорее всего суд они выиграют, но на «мировую» идти не стал. Пусть будет суд. И опять вопрос – если всё так хорошо, то почему же все-таки так плохо?"

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что в Приморском океанариуме погиб не один вид животных. Жертвами стали две моржихи, нерпа-долгожительница, сивуч Старк, расследование уголовного дела которого продолжается до сих пор и два дельфина-белобочки. Всего в Приморском океанариуме на острове Русский за год работы погибли 14 животных. Неравнодушные приморцы, чтобы обратить внимание на проблему, создали петицию, в которой были выдвинуты требования закрыть Приморский океанариум и прекратить страдания животных. Также во Владивостоке состоялся пикет в защиту млекопитающих, живущих в Приморском океанариуме. 

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