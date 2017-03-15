Какой сегодня праздник: 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

День потребителей был закреплен в международном календаре праздничных дат в 1983 году

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day), проведение которого решением ООН приурочено к годовщине выступления президента США Джона Ф.Кеннеди (John F Kennedy) в Конгрессе в 1962 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



В своем выступлении американский президент сформулировал четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным.



Позднее к ним добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.



День потребителей был закреплен в международном календаре праздничных дат в 1983 году. С тех пор он проводится ежегодно.



Мероприятия, посвященные этому дню, проводятся Всемирной организацией союзов потребителей. Это независимая некоммерческая организация, которая была основана в 1961 году. В нее входят более 180 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран.



Consumer International защищает интересы потребителей всего мира и способствует развитию общественного потребительского движения.



Организация представляет интересы потребителей в ЮНЕСКО, структурах ООН, в ряде других международных организаций экономической и социальной направленности, а также оказывает помощь своим членам в обучении специалистов, обеспечении информации в области защиты прав потребителей.



В России День защиты прав потребителей начали отмечать 7 февраля 1992 года, после того, как был принят Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей»



Этот документ регулирует отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров, устанавливаются права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества, на получение информации о товара и об их изготовителях (исполнителях, продавцах).



Отметим, что Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года, является основным защитником прав потребителей в России



На сегодняшний день СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений.



Стоит добавить, что в мероприятиях, посвященных Дню защиты прав потребителей, как правило, принимают участие региональные Управления Роспотребнадзора РФ. Специалисты ведомства проводят «горячие линии» и пресс-конференции по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.