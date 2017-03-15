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Какой сегодня праздник: 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

День потребителей был закреплен в международном календаре праздничных дат в 1983 году
Фото: s-kub.ru Фото: s-kub.ru
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day), проведение которого решением ООН приурочено к годовщине выступления президента США Джона Ф.Кеннеди (John F Kennedy) в Конгрессе в 1962 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


В своем выступлении американский президент сформулировал четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным.

Позднее к ним добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

День потребителей был закреплен в международном календаре праздничных дат в 1983 году. С тех пор он проводится ежегодно.

Мероприятия, посвященные этому дню, проводятся Всемирной организацией союзов потребителей. Это независимая некоммерческая организация, которая была основана в 1961 году. В нее входят более 180 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран.

Consumer International защищает интересы потребителей всего мира и способствует развитию общественного потребительского движения.

Организация представляет интересы потребителей в ЮНЕСКО, структурах ООН, в ряде других международных организаций экономической и социальной направленности, а также оказывает помощь своим членам в обучении специалистов, обеспечении информации в области защиты прав потребителей.

В России День защиты прав потребителей начали отмечать 7 февраля 1992 года, после того, как был принят Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Этот документ регулирует отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров, устанавливаются права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества, на получение информации о товара и об их изготовителях (исполнителях, продавцах).

Отметим, что Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года, является основным защитником прав потребителей в России

На сегодняшний день СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений.

Стоит добавить, что в мероприятиях, посвященных Дню защиты прав потребителей, как правило, принимают участие региональные Управления Роспотребнадзора РФ. Специалисты ведомства проводят «горячие линии» и пресс-конференции по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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