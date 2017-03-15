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У смелых людей мозг работает по-особенному, - ученые

У смельчаков намного ярче эмоции
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Итальянские ученые в ходе исследований выяснили, что головной мозг смелых людей работает иначе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Специалисты провели исследование, для которого создали реалистичные виртуальные условия пожара с аудиоэффектами. Добровольцы должны были выбраться из горящего здания. Когда они из последних сил добирались до выхода, их просили оказать помощь пострадавшим, которые не могли самостоятельно выбраться из здания. Несмотря на виртуальную угрозу своей жизни, 65% участников все же решились помочь попавшим в беду людям и возвращались в помещение.

Эксперты исследовали мозг каждого участника на высокоточном оборудовании и обнаружили, что мозг всех добровольцев, которые не побоялись рискнуть своей жизнью, отличается от мозга участников, которые не решились во второй раз войти в горящее здание. Часть мозга, отвечающая за эмоции и контакт с обществом, у смельчаков развита намного сильнее.

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