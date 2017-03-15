Во Владивостоке таможенники и сотрудники Приморской транспортной прокуратуры уничтожили санкционные продукты, привезенные предпринимателями подпольно из США: порошок какао и овощной порошок (общий вес - около 1,5 тонн) были сожжены в высокотемпературной печи на базе комплекса по уничтожению биоотходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.
В Приморье сожгли 1,5 тонны санкционных порошков
Как биоотходы сгорели какао и овощная пудраВладивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.
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