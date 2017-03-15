В Приморье сожгли 1,5 тонны санкционных порошков

Как биоотходы сгорели какао и овощная пудра

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке таможенники и сотрудники Приморской транспортной прокуратуры уничтожили санкционные продукты, привезенные предпринимателями подпольно из США: порошок какао и овощной порошок (общий вес - около 1,5 тонн) были сожжены в высокотемпературной печи на базе комплекса по уничтожению биоотходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.