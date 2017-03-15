Жители Владивостока танцуют и худеют

На танцевальной Zumba® вечеринке

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялась яркая танцевальная Zumba® вечеринка, организованная творческим центром «Виноград». Теперь одна из самых популярных фитнес-программ стала ближе жителям Владивостока по обе стороны Золотого моста, сообщили РИА VladNews организаторы.

Zumba®–фитнес-программа, основанная на латиноамериканских и других мировых ритмах, таких как сальса, бачата, реггетон, меренге, кумбия и других танцевальных направлений. Это зажигательная, энергичная тренировка, одно из самых популярных направлений для похудения. На тренировках прорабатывается максимальное количество мышц. За час можно сжечь около 400-500 ккал. Благодаря регулярным тренировкам можно не только похудеть, но и приобрести красивую спортивную форму.

Тренировка состоит из трех частей: кардио разминка с элементами силового фитнеса, танцевальная часть и в заключительной части тренер проводит растяжку для восстановления всех групп мыщц. На Zumba® тренировки можно сбросить не только лишние килограммы, но и получить большой заряд положительных эмоций, отдохнуть после рабочего дня.

Танцевальную вечеринку провели руководитель Zumba® студии «Виноград» Елена Виноградова – сертифицированный тренер по программам Zumb® fitnnes (г. Москва) и Zumba® Kids и Максим Семенов - профессиональный тренер, обладатель красного пояса по джиу-джитсу, I разряда по легкой атлетике и I разряда по баскетболу. Программа тренировки была ориентирована на всех участников – и новичков и более закаленных спортсменов.

Специальными гостями мероприятия стал дуэт Алины Кендыш и Сергея Капитонова, чье музыкальное выступление добавило красок празднику и создало атмосферу настоящей вечеринки. А после исполнения песен они вступили ряды «студентов», присоединившись к тренировке.

Во Владивостоке популярный фитнес стремительно развивается с 2015 года под руководством популярного тренера Елены Виноградовой.

"Здорово, что в нашем морском, динамично развивающимся городе все больше людей занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. На протяжении двух лет мы активно занимались развитием и популяризацией спорта среди молодежи во Владивостоке и Приморском крае: проводили опен-эйры, флешмобы, мастер-классы и благотворительные мероприятия. С уверенностью могу сказать, что мы движемся в правильном направлении и будем проводить еще больше спортивных и танцевальных мероприятий. Мы гордимся нашим городом!", - отметила организатор мероприятия Елена Виноградова.

После зажигательной тренировки состоялась лотерея и розыгрыш двух подарочных сертификатов, а также можно было приобрести абонементы на занятия с 30% скидкой.

Своими впечатлениями поделилась участница фитнес-вечеринки Евгения:

«Я впервые присутствовала на Zumba® тренировке, и она стала для меня настоящим открытием. Все, чем я когда-либо занималась ранее, не имело и десятой части той сумасшедшей энергетики, которой была заряжена эта тренировка. Здесь не нужно было запоминать сложных (для новичка) танцевальных связок, как в современных тренировках по танцам, не приходилось следить за строгой техникой исполнения, как при работе в тренажерном зале, и единственное, что требовал инструктор – это улыбаться, веселиться, в общем, создавать настроение.

Помните то чувство, когда тебе 14 лет и ты на местной дискотеке танцуешь несколько часов к ряду? Не боишься выглядеть нелепо или глупо на танцполе, не думаешь, что где-то по залу бродит модный фотограф и нужно вовремя принять «правильную позу». Примерно так я ощутила себя на этой тренировке – легко и весело. И лишь во второй половине занятия, когда дыхания перестало хватать я вспомнила, что мне уже не 14 и теперь, чтобы вернуть себе форму придется потрудиться.

Для меня этот урок стал как энергетическая перезарядка, когда груз всего дня не стал тяжелее от ноши вечерних тренировок, а был разбит вдребезги и вместо этого груза – новый заряд доброй энергетики.»

Zumba®студия «Виноград» приглашает всех желающих посетить динамичные тренировки, которые являются не только эффективным способом приобрести великолепную физическую форму, но и является лекарством от стресса.

Занятия в студии «Виноград» проводятся по направлениям Zumba® fitness и Zumba® Kids&Jr (детское направление) – идет набор в группы.

Занятия начинаются с 14 марта и проводятся вторник, четверг с 19 до 20 часов по направлению Zumba® fitness.