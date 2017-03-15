Воскресенье приморцев порадует по-весеннему теплой погодой

Осадков не ожидается

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Во второй половине недели погода в Приморье будет малооблачной и без осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В ночные часы погода будет еще морозной, температура воздуха составит −8…−13 °С. На побережье ночи будут значительно теплее: 0…−5 °С. В субботу днем весеннее солнце прогреет воздух до +4…+12 °С. Воскресный день ожидается теплее субботнего еще на 1−3 градуса.

Солнечная весенняя погода порадует и жителей Владивостока. К утру температура воздуха будет −1…+1 °С, а днем воздух будет прогреваться до +7…+10 °С.