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8 канал

Жители старинного дома в центре Владивостока боятся заходить в собственные квартиры

Когда дом давно не крепость
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Здание уже много лет непригодно для жизни и в прямом смысле разваливается на глазах. Находиться опасно не только в доме, но и рядом с ним: вчера рано утром чудом никто не пострадал, когда с высоты третьего этажа рухнула часть одного из балконов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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