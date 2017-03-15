Жители старинного дома в центре Владивостока боятся заходить в собственные квартиры

Когда дом давно не крепость

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Здание уже много лет непригодно для жизни и в прямом смысле разваливается на глазах. Находиться опасно не только в доме, но и рядом с ним: вчера рано утром чудом никто не пострадал, когда с высоты третьего этажа рухнула часть одного из балконов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.