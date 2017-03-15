В Приморья установили теплые дни и холодные ночи

Во Владивостоке осадков не ожидается

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Осадки, которые начались в минувшие выходные, начали покидать Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Вчера температура воздуха прогрелась от 0…+6 °С, ночью температура воздуха опустилась на 2-5 градусов.

Во Владивостоке утро вчерашнего дня было пасмурным, шел небольшой снег. К обеду осадки прекратились, во второй половине дня сквозь облака иногда выглядывало солнце. Воздух прогрелся до +1…+3 °С. Ночью облака постепенно рассеялись. При сильном северо-западном ветре к утру похолодало до −2 °С.

Сегодня, 15 марта, в крае местами сохраняются небольшие осадки. Во второй половине дня воздух прогреется до +3…+10 °С.

Во Владивостоке без осадков, температура воздуха от +4 °С до +7 °С.

В ближайшие сутки на севере края местами сохранятся небольшие осадки. Ночные морозы окрепнут до −6…−14 °С. В прибрежных районах фон ночных температур существенно не изменится.

Во Владивостоке осадков не ожидается. К утру похолодает до нуля градусов. Днем воздух прогреется до +5…+7 °С.