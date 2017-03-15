В Приморье заметили, что многие отечественные продукты стали хуже

Роспотребнадзор подвел итоги 2016 года

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В 2016 году Роспотребнадзором Приморского края обследовано 559 производителей пищевых продуктов, организаций общепита и продуктовых торговых точек, на которых проведено 596 обследований, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исследовано 1 843 пробы пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям, 18 223 пробы по микробиологическим показателям, 977 проб по паразитологическим показателям, 350 проб по радиологическим показателям.

Несоответствие требованиям по санитарно-химическим показателям установлено в 1,7% проб (выше уровня 2015 года в 1,9 раза; превышает показатель по РФ в 3,1 раза). В частности, в группе импортируемых пищевых продуктов этот показатель составил 0,9%, в группе отечественных продуктов - 2%.

В сравнении с 2015 годом отмечается увеличение удельного веса неудовлетворительных проб отечественных продуктов по санитарно-химическим показателям в группах продуктов «рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них» (в 5 раз), «плодоовощная продукция» (в 2,3 раза), «биологически активные добавки к пище» (в 2,7 раза). Ухудшилось качество отечественных продуктов в группах «масличное сырьё, жировые продукты» с 0% до 5,9%, «алкогольные напитки» с 0% до 0,8%. В группе импортных продуктов, в том числе в группе «плодоовощная продукция», отмечается уменьшение удельного веса неудовлетворительных проб в 2 раза.

Основным показателем химического загрязнения пищевых продуктов являются нитраты, выявление которых выше допустимых норм отмечено в группе пищевых продуктов «плодоовощная продукция» (2,7%, 2015 - 2,0%). В том числе в импортированной плодоовощной продукции - в 1,6% исследованных проб (2015 - 3,1%), в отечественной плодоовощной продукции - в 1,2% исследованных проб (2015 - 0,8%).

По микробиологическим показателям удельный вес неудовлетворительных проб в группе импортируемых пищевых продуктов составил 1,6%, что ниже показателя 2015 года на 0,3%, в том числе в группах продуктов «рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них» (6,0%, 2015 - 2015 - 0%), «плодоовощная продукция» (3,2%, 2015 - 4,6%), «молоко и молочные продукты» (2,0%, 2015 - 0%), «мясо и мясные продукты» (0,8%, 2015 - 2,3%).

По сравнению с 2015 годом в 2016 году ухудшилось качество импортируемых пищевых продуктов в группах продуктов: «молоко и молочные продукты» с 0% до 2%, «рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них» - с 0% до 6%.

В группе отечественных пищевых продуктов удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям составил 4,5%, что ниже показателя 2015 года на 1,4%. Наибольший удельный вес неудовлетворительных проб в группе отечественных пищевых продуктов (первые 5 ранговых мест) отмечается в группах продуктов «кремовые кондитерские изделия» (14,3%, 2015-20,8 %), «кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии»(14,2%, 2015- 7,0%), «кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть» (9,2%, 2015 – 4,4%), «соки, нектары, сокосодержащие напитки» (7,7%, 2015 -0%), «кондитерские изделия» (6,7%, 2015-11,1%).

По сравнению с 2015 годом в 2016 году наметилась тенденция в уменьшении удельного веса неудовлетворительных проб отечественных пищевых продуктов по микробиологическим показателям в группах продуктов «мясо и мясные продукты» (в 1,9 раза), «рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них» (в 1,9 раза), «продукция общественного питания» (в 1,6 раза), «кондитерские изделия» (в 1,6 раза), «плодоовощная продукция» (в 3,4 раза), «минеральные воды» (в 2,4 раза).

Вместе с тем отмечается значительное увеличение удельного веса неудовлетворительных проб отечественных пищевых продуктов по микробиологическим показателям в группах продуктов «кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии» (в 2 раза), «кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть» (в 2,1 раза), хлебобулочные изделия (в 2 раза), безалкогольные напитки (в 2,5 раза), БАД к пище (в 6 раз). Ухудшилось качество отечественных продуктов в группах продуктов: «соки, нектары, сокосодержащие напитки» с 0% до 7,7%, «алкогольные напитки» с 0% до 6,5%.

Особое внимание Управлением уделялось исследованию пищевых продуктов по физико-химическим показателям (показателям подлинности). В 2016 году исследовано 12870 проб, из них 13,2% не соответствовали требованиям технических документов, в соответствии с которыми изготавливалась продукция, что выше показателя 2015 года в 1,8 раза и показателя Российской Федерации в 3,1 раза. В том числе в группе импортируемых пищевых продуктов данный показатель составил 27,3%, что выше показателя 2015 года в 2,3 раза. В группе отечественных пищевых продуктов - 12,6%, что выше показателя 2015 года в 1,7 раза.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году удельный вес исследованных проб импортируемых пищевых продуктов не соответствующих по физико-химическим показателям увеличился в группах продуктов «молоко и молочные продукты» (в 2,4 раза), «рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них» (в 1,5 раза), «масложировая продукция, животные и рыбные жиры» (на 4,4%). Ухудшилось качество импортируемых пищевых продуктов в группе продуктов «консервы» с 0% до 50%.

В группе отечественных пищевых продуктов - в группах продуктов «птица, яйца и продукты их переработки» (в 2,4 раза), «молоко и молочные продукты (на 15%), «масложировая продукция, животные и рыбные жиры» (на 7,7%), «безалкогольные напитки» (в 3 раза), «рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них» (на 1,3%),«кондитерские изделия» (в 2,2 раза), «плодоовощная продукция» (на 2,7%), «алкогольные напитки (в 41 раз), консервы» (в 1,6 раза), БАД к пище (на 2%).

По результатам контроля происхождения, качества и безопасности пищевой продукции, находившейся в 2016 году на потребительском рынке, забраковано 966 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов, что на 15,1% выше уровня 2015 года (2015-839). Общий объем забракованных продовольственного сырья и пищевых продуктов составил 3404 кг, что выше уровня 2015 года на 14,2% (2015 - 2981 кг.) В общем числе забракованных партий импортируемые продовольственное сырье и пищевые продукты составили 12,3% (2015- 7,7%).

По результатам контрольных мероприятий в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на пищевых объектах составлено 742 протокола об административном правонарушении, по которым наложено штрафов на сумму 3млн. 515тыс. 600 рублей. Передано на рассмотрение в суды 159 дел, приняты решения о назначении административного наказания по 119 направленным делам. Из них в виде административного приостановления деятельности - 33, в том числе по предприятиям пищевой промышленности – 7, предприятиям общественного питания – 21, предприятиям торговли – 5.