Житель Приморья попался на краже цветного металла

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Житель города Находки Приморского края задержан при краже цветного металла: при нем было обнаружено около 20 килограммов металлолома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. 39-летний мужчина признался в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ. Он пояснил, что цветной металл хотел сдать в ближайший пункт приема, а вырученные деньги потратить на личные нужды. В отношении мужчины будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 2 лет колонии.

Общая стоимость похищенного металла составила свыше пяти тысяч рублей, ущерб причиненный предприятию устанавливается.