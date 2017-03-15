Сбербанк открывает доступ к самому крупному в своей истории качественному исследованию молодежи

Результатом исследования стал отчет о жизни современной молодежи

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В конце 2016 года Сбербанк совместно с исследовательским агентством Validata провёл самое крупное в своей истории качественное исследование молодёжи. Были проведены 18 фокус-групп с детьми и молодёжью в возрасте от 5 до 25 лет, 5 фокус-групп с родителями, ряд глубинных интервью с родителями и с учителями-экспертами. Кроме того, исследование включало в себя анализ блогов молодых людей из разных городов России, а также экскурсии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Мы нашли новые форматы получения важных инсайтов: например, ребята записывали видео, где рассказывали нам всю свою жизнь. А в Барнауле и Саратове они провели для нас экскурсии по родным городам. В результате, мы получили опыт, который позволит нам создавать принципиально новые сервисы, не похожие на обычные банковские продукты», — отметила Наталия Филиппова, управляющий директор сегмента «Молодёжь» департамента развития отношений с клиентами.

Результатом исследования стал отчет о жизни современной молодежи, который помогает понимать потребителей здесь и сейчас, предлагая им актуальные услуги и коммуникацию.

В числе выводов исследования: родители — лучшие друзья, успех и карьера — больше не главное, молодежь — за традиционные семейные ценности.

Ознакомиться с отчётом можно на сайте банка.

Стратегическая задача для Сбербанка — оставаться с клиентом всю жизнь. Сбербанк создает продукты совместно с клиентами, используя маркетинговые исследования и методику дизайн-мышления, в центре которой всегда стоит клиент.

С 2014 года банк проектирует специальные продукты и сервисы для молодёжи. Сегодня услугами Сбербанка пользуются более 8,8 млн клиентов до 25 лет и 1,5 млн — до 18 лет.