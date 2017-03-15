Неудачное лечение бесплодия способно убить женщину, - ученые

Первое крупное исследование по данной проблеме проведено в Канаде

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Неудачное лечение бесплодия способно убить женщин, так как повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Канады, которые опубликовали результаты своего исследования в The Canadian Medical Association Journal (CMAJ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Специалисты отмечают, что терапия бесплодия обычно носит циклический характер и направлена на гиперстимуляцию яичников. При этом долгосрочные последствия такого лечения изучены недостаточно. Также неясно, как все эти процедуры влияют на здоровье при неудачной беременности.

О возможной связи лечения бесплодия и заболеваний сердца и сосудов ученые говорят уже давно - но до сих пор корреляция между бесплодием и болезнями сердечно-сосудистой системы не исследовалась на крупных выборках.

Поэтому ученые из Института клинических оценочных наук исследовали медицинские истории 28 442 женщин младше 50 лет, проходивших лечение бесплодия в период с 1993 по 2011 год.

Результаты показали: в течение года после последней обработки забеременеть удалось 32,9% женщин и не удалось 67,1% женщин. При этом большинство пациентов (73,1%) прошли циклическую терапию. Реже всего зачатие происходило у возрастных женщин, которые проживали в бедных районах, имели сахарный диабет, гипертонию, а также не имели выкидышей. Более распространенными среди женщин, которым не удалось забеременеть, после лечения были новообразования, депрессия, гиперхолестеринемия.

Между тем за время наблюдений первичные сердечно-сосудистые заболевания диагностировались среди пациенток, не прошедших роды, в 2,5 раза чаще, чем у рожениц. Годовой прирост показателя у женщин, лечение бесплодия которых прошло неудачно, составил 19%. Чаще всего в этом случае выявлялись венозный тромбоэмболизм, ишемический и геморрагический инсульт, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность. Статистически значимой была корреляция между неудачной терапией и ишемическим (но не геморрагическим) инсультом и сердечной недостаточностью.

По мнению авторов, такая связь может объясняться искусственной стимуляцией гормональной, в частности ренин-ангиотензиновой, системы организма, регулирующей объем крови и кровяное давление. Так, нарушение гуморального баланса, вероятно, приводит к уменьшению внутреннего объема сосудов и отеку интерстициальных (соседних) тканей, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний во время и после беременности. Прояснить этот механизм планируется в дальнейших исследованиях.