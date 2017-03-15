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Пара, совершившая убийство 11 лет назад, продолжит отбывать срок в колонии в Приморье

Преступник хотел выйти на свободу условно-досрочно
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В 2006 году в Приморье был вынесен приговор по факту убийства и разбоя с применением насильственных действий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края. По данному приговору осуждена вторая фигурантка преступления, признанная виновной в совершении разбоя с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием предметов в качестве оружия.

Было установлено, что фигурант совместно со своей знакомой проникли в квартиру потерпевшего с целью завладеть его имуществом. Используя липкую ленту, наручники и нож, злоумышленник стал применять к хозяину квартиры насилие и требовать передачи денежных средств и ценного имущества. Соучастница преступления в этот момент обыскивала квартиру в поисках ценностей. Получив от потерпевшего код от банковской карты, нападавший убил его.

Суд признал подсудимых виновным и назначил им наказания фигуранту дела – непосредственному исполнителю убийства 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его соучастнице - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отбыв 2/3 срока назначенного наказания, осужденный обратился в районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Несмотря на отсутствие законных оснований к условно-досрочному освобождению, а также возражения потерпевшего и прокурора, суд удовлетворил ходатайство осужденного, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания почти на 5 лет.

Не согласившись с таким решением суда первой инстанции, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.

Участвующий в суде апелляционной инстанции прокурор уголовно-судебного управления представил суду дополнительные доказательства того, что осужденный не доказал свое исправление.

Приморский краевой суд согласился с позицией прокурора и отменил решение районного суда об условно-досрочном освобождении. Суд второй инстанции принял новое решение об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного.

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