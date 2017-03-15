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Два приморца едва не убили земляка и угнали его автомобиль

Грабители задержаны
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Два жителя города Находка Приморского края едва не убили земляка, когда душили его проводом, ограбили и угнали его автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

37-летний потерпевший обратился в полицию Находки с заявлением о том, что неизвестные мужчины с применением насилия похитили у него денежные средства и автомашину.

В ходе расследования было установлено, что в машину потерпевшего подсели двое граждан, которые накинули ему на шею провод, забрали из кармана куртки деньги. Потом мужчины стали требовать, чтобы потерпевший отвез их в другой район города. Во время словесной перепалки потерпевший сумел вырваться, а злоумышленники завладев его машиной, скрылись. 

Похищенное авто после ДТП обнаружили сотрудники ДПС. Дактилоскопическая экспертиза (по отпечаткам пальцев)  позволила установить личности злоумышленников.

Задержаны два 32-летних местных жителя. В отделе полиции они дали признательные показания.

Возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Подозреваемых направили в СИЗО. Им грозит до 10 лет колонии с выплатой штрафа в размере до миллиона рублей.

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