Что приморцы ждут от доллара?

Курс валют на 15 марта

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.95 рублей, а евро - 62.74 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По данным опроса, который провели сотрудники ВЦИОМ среди жителей Дальнего Востока, более 60% участников отметили, что в ближайшее время ожидают уменьшение американской валюты и укрепления рубля. 10% дальневосточников не верят в укрепление отечественной валюты, а 3% считают, что сейчас доллар в той стоимости, которая всегда и должна быть.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в ББР Банке за 59.20 рублей, а продать валюту выгодно в банке ФИНАМ за 58.50 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примсоцбанке за 63.00 рубля, а продать валюту выгодно в САММИТ банке за 62.22 рубля за один евро.