Голые парни шокировали покупателей в магазине Находки 14:16, 15 марта Голые парни шокировали покупателей в магазине Находки
В Приморье задержан мошенник, наварившийся на водительских правах 14:07, 15 марта В Приморье задержан мошенник, наварившийся на водительских правах
Водителей Приморья проверят на добросовестность в перевозке детей 13:41, 15 марта Водителей Приморья проверят на добросовестность в перевозке детей
Новостная лента
Март, 15 среда
14:24
Кто заранее знал об отстранении Пушкарева?
14:18
Что приморцы ждут от доллара?
14:16
Голые парни шокировали покупателей в магазине Находки
14:07
В Приморье задержан мошенник, наварившийся на водительских правах
13:56
В открытом доступе появилась база "эликсиров молодости"
13:41
Водителей Приморья проверят на добросовестность в перевозке детей
13:27
В Приморье изъято почти 9,5 литров суррогатного спирта
13:16
Жители Чугуевского района Приморья прислали эксклюзивные фото супер-моста Эксклюзив
12:59
Россияне все больше интересуются переездом на Дальний Восток
12:45
17 марта во Владивостоке состоится «День карьеры - 2017»
12:32
Как делить ипотеку при разводе?
12:18
В Приморье осужден водитель-наркоман, по вине которого погиб человек
12:01
Спартак» победил «Самару» на домашнем паркете
12:00
Игорь Пушкарев: Считаю свое содержание в СИЗО попыткой давления на меня
11:57
Владивостокцы нарушили ПДД почти 400 раз за сутки Эксклюзив
11:46
​Приморский край компенсирует расходы инвесторов на строительство МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»?
11:34
Погиб человек во время утреннего пожара во Владивостоке
11:20
Суд изберет меру пресечения директору ТИНРО-центра Лев Бочаров
11:12
Государственные свиноводы завалили село в Приморье отходами убоя
10:54
Во Владивостоке сегодня займутся формированием коллегии присяжных для дела «приморских партизан» Эксклюзив
10:51
СК: Директор спортивного клуба в Приморье задолжал зарплату своим сотрудникам
10:39
Во Владивостоке неизвестный автолюбитель сбил первоклассника Эксклюзив
10:31
Служебная собака задержала преступника в Приморье Видео
10:18
В Приморье найден истощенный барсук
10:08
Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины
10:01
На Дальнем Востоке погиб тигр
09:48
Приморское рыбоперерабатывающее предприятие попалось на просроченном сырье
09:31
Поезд сбил мужчину в Приморье
09:17
Три авиарейса прибывают во Владивосток с опережением
09:11
В Приморье проходит «горячая линия» по безопасности питания
09:09
Гороскоп на 15 марта
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4097 (36) от 15 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дальше Владивостока для туриста Приморья нет?
Если игуана зеленеет, значит у нее все хорошо
Как К-314 вспорола брюхо «Китти Хоку»
МФЦ Владивостока удлиняет рабочую неделю
Подсадные утки готовы к встрече с настоящими
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Что приморцы ждут от доллара?

Курс валют на 15 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.95 рублей, а евро - 62.74 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По данным опроса, который провели сотрудники ВЦИОМ среди жителей Дальнего Востока, более 60% участников отметили, что в ближайшее время ожидают уменьшение американской валюты и укрепления рубля. 10% дальневосточников не верят в укрепление отечественной валюты, а 3% считают, что сейчас доллар в той стоимости, которая всегда и должна быть.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в ББР Банке за 59.20 рублей, а продать валюту выгодно в банке ФИНАМ за 58.50 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примсоцбанке за 63.00 рубля, а продать валюту выгодно в САММИТ банке за 62.22 рубля за один евро.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жители Чугуевского района Приморья прислали эксклюзивные фото супер-моста
13:16, 15 марта 2017 Жители Чугуевского района Приморья прислали эксклюзивные фото супер-моста

Старый мост смыло "Лайонроком", а новый построили ударными темпами за 1,7 миллиона рублей

​Приморский край компенсирует расходы инвесторов на строительство МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»?
11:46, 15 марта 2017 ​Приморский край компенсирует расходы инвесторов на строительство МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»?

Презентация транспортных коридоров может пройти в мае на конференции «Один пояс - один путь» в КНР

Суд изберет меру пресечения директору ТИНРО-центра Лев Бочаров
11:20, 15 марта 2017 Суд изберет меру пресечения директору ТИНРО-центра Лев Бочаров

Глава научно-исследовательского центра был задержан накануне

Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины
10:08, 15 марта 2017 Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины

Первая первая леди стала пятым кавалером этого ордена

Приморец хранил у себя дома 200 грамм наркотиков для личных целей
20:20, 14 марта 2017 Приморец хранил у себя дома 200 грамм наркотиков для личных целей

55-летний мужчина доставлен в отдел полиции

Общественную палату Приморья будет представлять Константин Сиденко
17:53, 14 марта 2017 Общественную палату Приморья будет представлять Константин Сиденко

Решение принято на сегодняшнем заседании

Клиенты Сбербанка смогут узнать статус изготовления карты в Сбербанк Онлайн
16:26, 14 марта 2017 Клиенты Сбербанка смогут узнать статус изготовления карты в Сбербанк Онлайн

Новый сервис существенно упростит общение между клиентом и банком