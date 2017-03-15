Во Владивостоке пропала пожилая женщина

Следователь просит помочь

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Следственный комитет Приморского края разыскивает жительницу Владивостока, которая ушла из дома 29 августа прошлого года и не вернулась - предположительно, убита, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК.

29 августа 2016 года в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут женщина вышла из квартиры дома на улице Главная в городе Владивостоке, после чего женщину никто не видел и до настоящего времени, сведении о ее местонахождении не имеется.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приметы: женщина на вид 70-75 лет, рост 152 см, худощавого телосложения, морщинистая, глаза серо-зеленые большие, нос прямой большой, губы обычные, волос каштанового цвета до плеч, прямой, может собирать в «хвост» черной резинкой.

Была одета: в серые трикотажные брюки, серую (бежево-серая) льняную кофту с капюшоном на молнии, с узором в виде «клеточек» в цвет с основным цветом, полуботинки черного цвета глянцевые на молнии из кожзаменителя на небольшой платформе, шапку темно –серую шерстяную крупной вязки.

Особые приметы: шрам от операции по удалению аппендицита, отсутствие зубов, на руках варикоз вен.

В случае обнаружения сообщить по телефонам: 8902-554-7770 (начальник ОУР ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку Болотин Р.); 8 (423) 2-388003 (дежурная часть ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку); 8951-019-2888 (следователь СО по Советскому району СУ СК РФ по Приморскому краю Николенко Р.О.)