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Общество

"Гонщики" Приморского края заплатят 62 миллиона рублей

С 1 января выписано более 114 тысяч административных протоколов по нарушениям скоростного режима
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

С 1 января 2017 года сотрудниками ГАИ жителям и гостям Приморского края было выписано более 114 тысяч штрафов за превышение скорости - на общую сумму почти 62 миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. При этом, в 2016 году гонщики заплатили порядка 80 миллионов рублей в виде штрафов. На сегодня в крае действуют 52 радарных комплекса «Кордон» и «Крис-С», которые автоматически фиксируют нарушения скоростного режима. Об этом рассказал директор краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Леонов:

«Они установлены практически на всех краевых дорогах, а также на Золотом и Русском мостах. В прошлом году за превышение скорости нарушители правил дорожного движения заплатили в бюджет края более 80 миллиона рублей штрафов», – пояснил он.

Руководитель ведомства добавил, что благодаря совместной работе с ГИБДД Приморья количество аварий на дорогах снизилось за четыре года на 50%.

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