В Приморье задержан мошенник, наварившийся на водительских правах

Мужчина сработал по классической схеме

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края задержан мошенник, связанный с поддельными водительскими правами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Задержание произошло после обращения 29-летнего местного жителя, который в феврале этого года потерял на попытке получения фальшивых прав 45 тысяч рублей.

Злоумышленник действовал по классической схеме: он взял всю сумму авансом - и исчез с "горизонта" (отключил мобильный телефон и перестал выходить на связь).

В ходе розыска был задержан 38-летний уссуриец, который признался в совершении преступления и рассказал, что деньги, вырученные с ленивого гражданина, потратил по собственному усмотрению.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Фигуранту грозит до пяти лет колонии.