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В Приморье начался сельскохозяйственный сезон

Аграрии приступили к весенне-полевым работам
Фото: fonstola.ru Фото: fonstola.ru
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Сельхозпроизводители Приморья приступили к весенне-полевым работам: уже засеяно девять гектаров пшеницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. По словам вице-губернатора Дениса Бочкарева, несмотря на погодные условия – дождь и снег – селяне на пять дней раньше вышли в поля:

«Сельхозпроизводители приступили к закрытию влаги и посеву ранних зерновых культур. В Октябрьском районе уже посеяно девять гектаров пшеницы», – сообщил замглавы региона, который также подчеркнул, что в 2017 году планируется увеличить площадь пашни до 450-460 тысяч гектаров вместо используемых в прошлом году 420 тысяч.

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