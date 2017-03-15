Два приморца едва не убили земляка и угнали его автомобиль 15:09, 15 марта Два приморца едва не убили земляка и угнали его автомобиль
14:57, 15 марта "Гонщики" Приморского края заплатят 62 миллиона рублей
Во Владивостоке пропала пожилая женщина 14:42, 15 марта Во Владивостоке пропала пожилая женщина (Фото)
Новостная лента
Март, 15 среда
15:34
Кто заранее знал об отстранении Пушкарева?
15:27
Пара, совершившая убийство 11 лет назад, продолжит отбывать срок в колонии в Приморье
15:16
Неудачное лечение бесплодия способно убить женщину, - ученые
15:09
Два приморца едва не убили земляка и угнали его автомобиль
14:57
"Гонщики" Приморского края заплатят 62 миллиона рублей
14:45
Сбербанк открывает доступ к самому крупному в своей истории качественному исследованию молодежи
14:42
Во Владивостоке пропала пожилая женщина Фото
14:24
«Фукусима» стала безопасной, - ученые
14:18
Что приморцы ждут от доллара?
14:16
Голые парни шокировали покупателей в магазине Находки
14:07
В Приморье задержан мошенник, наварившийся на водительских правах
13:56
В открытом доступе появилась база "эликсиров молодости"
13:41
Водителей Приморья проверят на добросовестность в перевозке детей
13:27
В Приморье изъято почти 9,5 литров суррогатного спирта
13:16
Жители Чугуевского района Приморья прислали эксклюзивные фото супер-моста Эксклюзив
12:59
Россияне все больше интересуются переездом на Дальний Восток
12:45
17 марта во Владивостоке состоится «День карьеры - 2017»
12:32
Как делить ипотеку при разводе?
12:18
В Приморье осужден водитель-наркоман, по вине которого погиб человек
12:01
Спартак» победил «Самару» на домашнем паркете
12:00
Игорь Пушкарев: Считаю свое содержание в СИЗО попыткой давления на меня
11:57
Владивостокцы нарушили ПДД почти 400 раз за сутки Эксклюзив
11:46
​Приморский край компенсирует расходы инвесторов на строительство МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»?
11:34
Погиб человек во время утреннего пожара во Владивостоке
11:20
Суд изберет меру пресечения директору ТИНРО-центра Лев Бочаров
11:12
Государственные свиноводы завалили село в Приморье отходами убоя
10:54
Во Владивостоке сегодня займутся формированием коллегии присяжных для дела «приморских партизан» Эксклюзив
10:51
СК: Директор спортивного клуба в Приморье задолжал зарплату своим сотрудникам
10:39
Во Владивостоке неизвестный автолюбитель сбил первоклассника Эксклюзив
10:31
Служебная собака задержала преступника в Приморье Видео
10:18
В Приморье найден истощенный барсук
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4097 (36) от 15 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дальше Владивостока для туриста Приморья нет?
Если игуана зеленеет, значит у нее все хорошо
Как К-314 вспорола брюхо «Китти Хоку»
МФЦ Владивостока удлиняет рабочую неделю
Подсадные утки готовы к встрече с настоящими
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

«Фукусима» стала безопасной, - ученые

За шесть лет уровень радиации упал до безопасного уровня
Фото: Zastavki.com Фото: Zastavki.com
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Японские радиологи обнаружили, что уровень радиации в районе аварийной АЭС «Фукусима-1» упал до безопасного уровня, без участия людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» прошло шесть лет. На самой станции продолжают работать роботы, но и тысячи местных жителей возвращаются из эвакуации в родные места. Насколько это безопасно? Ученые Макото Миязаки (Makoto Miyazaki) и Рюго Хаяно (Ryugo Hayano) из Токийского университета исследовали состояние жителей деревни, расположенной в 60 км от места катастрофы, и пришли к выводу, что их здоровью ничто не угрожает.

Обычные естественные процессы – дожди и сам радиоактивный распад – сработали, как эффективная система деконтаминации. Уже к концу месяца более 50 тыс. эвакуированных жителей префектуры Фукусима вернутся в свои дома. Не последнюю роль в этом сыграла работа Миязаки и Хаяно, результаты которой будут опубликованы в статье в Journal of Radiological Protection.

Ученые проводили замеры радиации в воздухе над деревней Дате (Date), которая расположена не слишком далеко от аварийных реакторов и жители которой несколько лет назад отказались ее покинуть. По их данным, уровень радиации (в основном, связанный с выбросами нестабильных изотопов цезия) за 2011–2013 гг. упал на 60 процентов. Учитывая это, авторы вычислили дополнительную дозу, которую получат местные жители за среднее время жизни.

По их словам, медианная доза облучения, которая будет накоплена в течение 70 лет, составляет всего 17 миллизиверт (мЗв). Это поразительно низкая цифра: безопасной дозой считается до 20 мЗв в год. Более того, это меньше, чем получает за жизнь средний житель Земли от естественного радиоактивного фона.

Интересно, что авторы проверили и эффективность мер по обеззараживанию территории, придя к довольно неприятным выводам. Изучив радиационные измерения, которые проводили местные добровольцы, живущие в опасной «зоне А», Миязаки и Хаяно отметили, что с началом мероприятий по очистке, которые стартовали в октябре 2012 г., никакого резкого снижения радиоактивного фона не произошло. По мнению ученых, в устранении этих последствий аварии куда большую роль сыграли естественные процессы: распад нестабильных атомов цезия и просто погода.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В открытом доступе появилась база
13:56, 15 марта 2017 В открытом доступе появилась база "эликсиров молодости"

Демографическое старение населения Земли представляет собой угрозу

Ученые узнали новую технологию выращивания зубов
14:38, 14 марта 2017 Ученые узнали новую технологию выращивания зубов

Данная «операция» требует всего одного посещения врача

В Приморье предотвращено массовое отравление любителей закуски под пиво
14:22, 14 марта 2017 В Приморье предотвращено массовое отравление любителей закуски под пиво

От отравления также спасли и любителей краба

Воду из-под крана в Приморье признали среднезаразной
09:16, 14 марта 2017 Воду из-под крана в Приморье признали среднезаразной

Качество проб ухудшилось

Лень полезна для здоровья, - ученые
02:13, 14 марта 2017 Лень полезна для здоровья, - ученые

Организм сам блокирует мозговую активность

Зеленый чай поможет побороть рак, - ученые
22:24, 13 марта 2017 Зеленый чай поможет побороть рак, - ученые

Опухоль исчезает до 40%

Ученые выяснили, что заставляет людей заниматься сексом
19:06, 13 марта 2017 Ученые выяснили, что заставляет людей заниматься сексом

Желания людей можно разделить на 4 группы