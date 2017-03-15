«Фукусима» стала безопасной, - ученые

За шесть лет уровень радиации упал до безопасного уровня

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Японские радиологи обнаружили, что уровень радиации в районе аварийной АЭС «Фукусима-1» упал до безопасного уровня, без участия людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» прошло шесть лет. На самой станции продолжают работать роботы, но и тысячи местных жителей возвращаются из эвакуации в родные места. Насколько это безопасно? Ученые Макото Миязаки (Makoto Miyazaki) и Рюго Хаяно (Ryugo Hayano) из Токийского университета исследовали состояние жителей деревни, расположенной в 60 км от места катастрофы, и пришли к выводу, что их здоровью ничто не угрожает.

Обычные естественные процессы – дожди и сам радиоактивный распад – сработали, как эффективная система деконтаминации. Уже к концу месяца более 50 тыс. эвакуированных жителей префектуры Фукусима вернутся в свои дома. Не последнюю роль в этом сыграла работа Миязаки и Хаяно, результаты которой будут опубликованы в статье в Journal of Radiological Protection.

Ученые проводили замеры радиации в воздухе над деревней Дате (Date), которая расположена не слишком далеко от аварийных реакторов и жители которой несколько лет назад отказались ее покинуть. По их данным, уровень радиации (в основном, связанный с выбросами нестабильных изотопов цезия) за 2011–2013 гг. упал на 60 процентов. Учитывая это, авторы вычислили дополнительную дозу, которую получат местные жители за среднее время жизни.

По их словам, медианная доза облучения, которая будет накоплена в течение 70 лет, составляет всего 17 миллизиверт (мЗв). Это поразительно низкая цифра: безопасной дозой считается до 20 мЗв в год. Более того, это меньше, чем получает за жизнь средний житель Земли от естественного радиоактивного фона.

Интересно, что авторы проверили и эффективность мер по обеззараживанию территории, придя к довольно неприятным выводам. Изучив радиационные измерения, которые проводили местные добровольцы, живущие в опасной «зоне А», Миязаки и Хаяно отметили, что с началом мероприятий по очистке, которые стартовали в октябре 2012 г., никакого резкого снижения радиоактивного фона не произошло. По мнению ученых, в устранении этих последствий аварии куда большую роль сыграли естественные процессы: распад нестабильных атомов цезия и просто погода.