Демографическое старение населения Земли представляет собой угрозу

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Британские ученые создали крупнейшую открытую базу данных о перспективных химических соединениях и препаратах с геропротекторными свойствами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Подробности работы представлены в журнале Aging Cell.

Демографическое старение населения Земли представляет собой экономическую угрозу для развивающихся и развитых стран. При этом распространенность хронических возрастных заболеваний, например болезни Альцгеймера, как ожидается, продолжит рост в ближайшие десятилетия. Поэтому ученые ищут способы предотвращения, ранней диагностики и лечения патологий, связанных со старением. Одним из них являются геропротекторы - химические соединения, способные замедлить или обратить процессы старения в модельных организмах или у человека, а также повысить продолжительность и качество их жизни.

Сейчас классификация геропротекторов проводится с помощью двух основных подходов. Первый предусматривает описание системных эффектов, которых могут достигать такие препараты: в этом случае соединение оценивается по тому, насколько оно минимизирует патологические процессы на разных уровнях организации организма. Другой подход заключается в описании веществ, влияющих на ключевые «узлы» организма и патологические процессы, ассоциирующиеся со старением, в частности центральную нервную систему (ЦНС), воспаления, злокачественные новообразования. Чтобы упростить поиск геропротекторов на международном уровне, информация о последних собирается в онлайн-базах, самой крупной из которых до недавнего времени оставалась Geroprotectors.org. На площадке хранятся данные о 259 перспективных препаратах и 2408 экспериментах в области геронтологии, объектами которых стали 13 модельных организмов.

В новой работе ученые из Ливерпульского университета и Оксфордского исследовательского фонда в области геронтологии (BGRF) представили базу данных DrugAge, которая охватывает 418 перспективных геропротекторов и эксперименты, проведенные на 27 модельных организмах, включая одноклеточных (например, дрожжи) и млекопитающих (серые крысы). С ее помощью пользователи могут ознакомиться с описанием отдельных химических соединений, а также сравнить их в формате диаграмм и таблиц. DrugAge размещена в агрегаторе Human Gening Resources, который также содержит базы GenAge (с информацией о связях между возрастом и генетическими изменениями), AnAge (включает в себя результаты наблюдений об истории жизни и ее продолжительности на примере более 4000 видов) и другие.

С помощью DrugAge авторы также провели предварительное исследование, которое показало статистически значимую корреляцию между некоторыми геропротекторами и рядом «возрастных» генов, а также между гендерными эффектами препаратов. Примечательно, что анализ позволил выявить большое количество сигнальных путей, которые ассоциируются с возрастными изменениями, но не являются мишенью известных геропротекторов. По мнению ученых, новая база может помочь в совершенствовании существующих и открытии новых препаратов этой категории.

Разработка бесплатных научных каталогов и онлайн-сервисов ведется не только в области геронтологии. Ранее международная группа исследователей представила платформу, которая позволяет всем желающим проследить за последними данными о распространении эпидемий, а канадские специалисты составили самую подробную карту озер Земли.