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Общество

Водителей Приморья проверят на добросовестность в перевозке детей

ГИБДД предупреждает о профилактической операции
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

21 марта в Приморском крае пройдут массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона. Акция проводится в целях напоминания автомобилистам о необходимости соблюдения правил перевозки детей, а также в целях профилактики аварий с участием детей и подростков.

Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории городов и районов Приморского края продолжает оставаться сложной. В январе-феврале 2017 года было зарегистрировано 45 ДТП с участием несовершеннолетних, из них 25 с участием детей-пассажиров. Один несовершеннолетний пассажир погиб, 34 - травмировано. В 8 таких авариях установлены нарушения правил перевозки детей и подростков.

По данным ГИБДД, с 1 января 2017 года выявлено порядка 3 тысяч нарушений в этой сфере. Это довольно тревожный показатель, особенно с учетом того, что наказание за нарушения правил перевозки несовершеннолетних существенно. Так, на сегодня штраф за несоблюдение требований перевозки детей и подростков составляет 3 тысячи рублей.

По мнению полицейских края, профилактическая операция, организованная в преддверии начала весенних каникул, станет очередным напоминанием для нерадивых автомобилистов.

Контроль ДПС будет особенно пристальным возле образовательных учреждений, крупных торгово-развлекательных центров. Поскольку профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из приоритетных задач ГАИ, то в операции примет участие максимальное число сотрудников ГИБДД.

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