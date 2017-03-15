В Приморье изъято почти 9,5 литров суррогатного спирта

Проведены рейды по 29 розничным магазинам и павильонам

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В Приморском крае в период с 10 по 14 марта были проведены рейды по 29 розничным магазинам и павильонам, в ходе которых была обнаружена незаконная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией; изъято 9,4 литра суррогатного спиртного, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Так, в одном из магазинов города Партизанск был изъят 21 флакон раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм «Этанол» 95%. В павильоне другого ИП - уже в Артеме - также осуществлялась реализация медицинского антисептического раствора 95%: изъято 73 бутылька "горючего".

Товар изъят, ведется разбирательство.