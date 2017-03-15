В Приморье изъято почти 9,5 литров суррогатного спирта

В Приморском крае в период с 10 по 14 марта были проведены рейды по 29 розничным магазинам и павильонам, в ходе которых была обнаружена незаконная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией; изъято
Товар изъят, ведется разбирательство.
В Приморском крае в период с 10 по 14 марта были проведены рейды по 29 розничным магазинам и павильонам, в ходе которых была обнаружена незаконная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией; изъято
Товар изъят, ведется разбирательство.
Фигурант дела совершил лобовое столкновение с другим автомобилем
Причины устанавливаются
Проверка Россельхознадзора обнаружила дикую картину в разделочном цехе предприятия
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Расследование уголовного дела завершено
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Ведется разбирательство