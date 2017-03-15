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Политика и экономика

Жители Чугуевского района Приморья прислали эксклюзивные фото супер-моста

Старый мост смыло "Лайонроком", а новый построили ударными темпами за 1,7 миллиона рублей
Фото: ramki-vsem.ru Фото: ramki-vsem.ru
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В приморских СМИ прошла информация об успешном завершении строительства нового моста в Чугуевском районе: Армянский мост недалеко от села Березовка река смыла прошлой осенью во время тайфуна «Лайонрок», и его заменили новым в феврале 2017 года. Тогда подрядная организация приступила к строительству "быстровозводимого четырехпролетного сооружения стоимостью 1,7 миллиона рублей". Выполнение задачи заняло 10 дней: в перечень вошли земляные работы, установка опор и монтаж пролётов нового мостового перехода.

Краевые власти отчитались, что мост построен и открыт для проезда автотранспорта. За качество нового моста поручились чиновники. Так, вице-губернатор края Евгений Вишняков утверждал, что новая конструкция выдержит весеннее половодье. Так же он подчеркнул, что в задачи администрации Приморья вместе с муниципалитетами входит сделать все, чтобы новые сооружения были максимально надёжными и могли выдерживать натиск стихии.

Своей "радостью" по поводу возведения нового Армянского моста и фотографиями сооружения с корреспондентом РИА Vladnews поделились местные жители:

Так, утверждают жители Чугуевского района, выглядит мост за 1, 7 миллиона рублей - по состоянию на 13 марта 2017 года. Люди возмущены качеством нового моста.

- Это и есть мост, который построили за 1,7 миллиона? – недоумевают граждане. - Так его смоет первая же большая вода!

Они отмечают, что вновь возведённый Армянский мост больше похож на временный, чем на постоянный. И со страхом ждут весеннего половодья.

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