Россияне все больше интересуются переездом на Дальний Восток

Ежемесячный прирост - около 36%

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Число россиян, интересующихся переездом на Дальний Восток, вырастает месяц за месяцем - средний прирост обращений за помощью в этом нелегком деле за 2016 год составил около 36%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этих данных заявил директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Год назад была создана служба адаптации и поддержки переезжающих работников. Она работает в режиме «одного окна», житель любой части страны может оперативно получить информацию о трудоустройстве и предпринимательстве, мерах господдержки, вопросах организационно-бытового характера:

«В 2016 году в службу адаптации за помощью обратилось более 2,1 тыс. человек. В течение года количество обращений за консультациями росло. Средний рост от месяца к месяцу составлял примерно 36%. При этом на месяцы, предшествующие старту каждого следующего этапа программы «Дальневосточный гектар», приходятся всплески интереса граждан. Высокая активность граждан зафиксирована в минувшем феврале - поступило порядка 700 обращений, это в 15 раз больше, чем в сопоставимом периоде прошлого года и в трое больше, чем в предыдущем месяце. Очевидно, что это связано с существенным расширением географии программы», - отметил Валентин Тимаков.