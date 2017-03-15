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Игорь Пушкарев: Считаю свое содержание в СИЗО попыткой давления на меня

Сегодня адвокаты обжалуют продление ареста главы Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 марта, адвокаты обжалуют продление ареста Игорю Пушкареву в Мосгорсуде, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что Игорь и Андрей Пушкаревы продолжают бороться за справедливость, отстаивая свою невиновность. Однако Игорь Сергеевич уже заранее уверен, что аппеляция будет отклонена.

- Сегодня очередной суд. Обжалуем очередное продление ареста. Такое решение принял, как всем известно, Басманный суд Москвы вечером 21 февраля. Считаю свое содержание в СИЗО избыточной мерой и ничем, кроме попытки давления на меня, не могу это объяснить. Я готов, как и мой брат, сотрудничать со следствием и заинтересован в объективном расследовании. Нам нечего скрывать.Скорее всего, аппеляцию не удовлетворят, но это ничего не значит. Мы продолжим отстаивать нашу с братом невиновность и непричастность директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова к инкриминируемым вещам, - написал Игорь Пушкарев в своей социальной сети.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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