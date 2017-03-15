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Общество

17 марта во Владивостоке состоится «День карьеры - 2017»

В мероприятии примет участие порядка 54 компаний
Фото: WallpapersCraft Фото: WallpapersCraft
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

17 марта в Дальневосточном федеральном университете состоится «День карьеры - 2017», свои вакансии на мероприятии предлагают порядка 54 компаний ДФО. ГИБДД Владивостока также примет участие в этой ярмарке вакансий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Главная цель - привлечение молодых кадров в ряды работников дорожно-патрульной службы.

В «День карьеры - 2017» студенты и выпускники лично пообщаются с представителями правоохранительных органов, получат информацию о вакансиях, требованиях к кандидатам, условиях и графике работы. Также представители кадровых служб правоохранительных структур расскажут соискателям об особенностях службы в ГАИ.

«День карьеры-2017» будет проходить 17 марта 2017 года с 13:00 до 18:00 в кампусе ДВФУ (корпус А, 4 уровень, аудитория А405). Студентам и выпускникам организаторы рекомендуют заготовить по несколько копий резюме. Телефон для справок: 8(423)265-24-89.

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