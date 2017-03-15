В Приморье осужден водитель-наркоман, по вине которого погиб человек

Фигурант дела совершил лобовое столкновение с другим автомобилем

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В Приморье осужден житель Находки за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что трагедия произошла в октябре 2016 года в вечернее время. Фигурант управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения со скоростью, превышающей установленное ограничение в населенных пунктах. Вместе с ним в машине находился пассажир.

Двигаясь по Находке от остановки общественного транспорта «Моручилище» в сторону остановки «Рыбный порт», он выехал на встречную полосу движения, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилем марки Nissan Serena.

В результате ДТП пассажир автомобиля, которым управлял фигурант, погиб от полученных телесных повреждений.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года.