Владивостокцы нарушили ПДД почти 400 раз за сутки

Зарегистрировано 90 ДТП

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока нарушили правила дорожного движения 392 раза за сутки, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

В вторник, 14 марта, в приморской столице зарегистрировано 90 ДТП, из них 40 - с материальным ущербом, 13 - с составлением европротоколов. В одной аварии пострадал ребенок.

Сотрудники ДПС составили 10 протоколов по превышениям скорости, задержав нарушителей вручную, 9 - по пьяной езде, а также 14 административных протоколов по фактам задержания злостных неплательщиков штрафов.

Административные протоколы также были составлены в отношении 12 водителей, перевозивших детей с нарушениями, а также 10 владельцев авто с тонированными передними стеклами. 53 автолюбителя попались на нарушении правил парковки.

На штраф-стоянку доставлено 43 транспортных средства.