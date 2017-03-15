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Спорт

Спартак» победил «Самару» на домашнем паркете

Игра завершилась со счетом 72:69
Фото: pk25.ru Фото: pk25.ru
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

«Спартак» несколько раз выходил вперед, увеличивая отрыв максимум до 10 очков, но каждый раз волжане рывками догоняли, когда сравнивая, а один раз и выходили вперед, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу БК «Спартак-Приморье». Но преимущество «Самары» в этом моменте, что произошел в концовке заключительной десятиминутки, не превышало одного броска.

Самое интересное только начиналось, хотя играть оставалось две с половиной минуты. Корчагин нашел в краске пасом Зозулина, который набрал легкие два очка, Матеюнас ответил попаданием со средней дистанции. Мартин подобрал на своем щите, после промаха Ключникова был первым на щите гостей, и Жуканенко, проигрывавшему борьбу в воздухе, ничего не оставалось делать, как фолить. Однако Мартин, реализовав 1 из 2, а потом Савельев, не реализовавший два свободных броска, позволили гостям отчасти получить пользу от тактики фола. Фидий набрал три очка в одной атаке, забив из «краски» с «фолом» и сравнял счет за 30 секунд до конца. Последнюю атаку «Спартак» попаданием с игры не завершил, но Ганькевич забил первый штрафной, второй промазал, позволив Мартину выиграть 11-ый в матче подбор, и еще один фол на себе заработал Савельев, на этот раз реализовавший 2 из 2. 11 секунд и тайм-аут Сергея Зозулина не помогли «Самаре» перевести игру в овертайм, виной тому фол в нападении Фидия. 72:69 – важная победа «Спартака-Приморье» в борьбе за лучше место перед плей-офф.

В заключительной встрече регулярного чемпионата Суперлиги «Спартак-Приморье» будет принимать «Рязань». Начало матча 17 марта в 19:00. Вход в СК «Олимпиец» свободный.

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