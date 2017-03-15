​Приморский край компенсирует расходы инвесторов на строительство МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»?

Презентация транспортных коридоров может пройти в мае на конференции «Один пояс - один путь» в КНР

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Приморский край готов заключить с китайскими инвесторами договор по компенсации расходов на строительство инфраструктуры транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». О готовности властей региона заключить с партнерами из КНР концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода, было заявлено в «День китайского инвестора» в Хабаровске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Вопрос строительства объектов инфраструктуры транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» и Владивостокской кольцевой автомобильной дороги с бизнесменами из Китайской Народной Республики обсудил в рамках дня инвестора полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Также в рамках встречи стало известно о том, что технико-экономическое обоснование и решения по развитию инфраструктуры коридоров планируется представить в мае 2017 года на конференции «Один пояс - один путь» в Китае.

Справка:

Правительство РФ утвердило концепцию развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Они соединят китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края. Предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Предусмотрено значительное упрощение приграничных процедур для транзитных грузов с российской и китайской стороны.

Проведенные предварительные расчеты показывают, что инвестиции в создание МТК окупаются за 10 лет с доходностью 10% годовых.