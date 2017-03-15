Погиб человек во время утреннего пожара во Владивостоке

Причины устанавливаются

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 марта, в 8:49 было зафиксировано возгорание в жилом доме, расположенном на улице Пушкинская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 6 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Горели кровля и стены здания.

В доме было обнаружено тело человека без признаков жизни и передано врачам скорой медицинской помощи.

В 09:17 пожар был локализован, а в 09:31 -ликвидировано открытое горение. По предварительным данным общая площадь возгорания составила 80 кв. м. При тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются.