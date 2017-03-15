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Государственные свиноводы завалили село в Приморье отходами убоя

Проверка Россельхознадзора обнаружила дикую картину в разделочном цехе предприятия
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Сотрудники государственного многопрофильного сельхозпредприятия завалили одно из сел Приморского края отходами убоя: на это в Россельхознадзор региона пожаловались жители населенного пункта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Продукция представляет угрозу жизни и здоровью людей и животных: забой свиней проводят в антисанитарных условиях, мясо без проведения ветеринарной экспертизы поставляют в магазины близлежащих сел, а отходы после разделки туш выбрасывают на территорию села» - говорится в обращении в ведомство.

Инспекторы Россельхознадзора прибыли с проверкой на предприятие - и обнаружила дикую картину в разделочном цехе. 

При входе в помещение вдоль стен прямо на полу лежали мешки и пластиковые контейнеры с биоотходами от убоя, которые, по словам заведующего цехом, скармливаются домашним собакам.

Сам убойный цех выглядел пугающе: в канализационных стоках стояла кровь, на стенах и полу - следы свежей и уже старой крови, жира и мышц.

Зато следов мойки и дезинфекции инспекторы не обнаружили вовсе. Холодильная камера для хранения мяса была в таком же диком состоянии.

Подтвердилась также информация об отсутствии обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы свиных голов, туш и внутренних органов. Клеймение здесь тоже не делали. Для ветеринарного осмотра продуктов убоя даже не было оборудовано место.

Сейчас по делу проводится разбирательство. Предприятию предписано предоставить в надзорный орган необходимые для принятия решения сведения и документы. Навести порядок в столь специфическом месте предприниматели будут обязаны в любом случае.

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