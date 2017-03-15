Во Владивостоке сегодня займутся формированием коллегии присяжных для дела «приморских партизан» 10:54, 15 марта Во Владивостоке сегодня займутся формированием коллегии присяжных для дела «приморских партизан» (Эксклюзив)
Во Владивостоке неизвестный автолюбитель сбил первоклассника 10:39, 15 марта Во Владивостоке неизвестный автолюбитель сбил первоклассника (Эксклюзив)
Поезд сбил мужчину в Приморье 09:31, 15 марта Поезд сбил мужчину в Приморье
Новостная лента
Март, 15 среда
11:01
Кто заранее знал об отстранении Пушкарева?
10:54
Во Владивостоке сегодня займутся формированием коллегии присяжных для дела «приморских партизан» Эксклюзив
10:51
СК: Директор спортивного клуба в Приморье задолжал зарплату своим сотрудникам
10:39
Во Владивостоке неизвестный автолюбитель сбил первоклассника Эксклюзив
10:31
Служебная собака задержала преступника в Приморье Видео
10:18
В Приморье найден истощенный барсук
10:08
Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины
10:01
На Дальнем Востоке погиб тигр
09:48
Приморское рыбоперерабатывающее предприятие попалось на просроченном сырье
09:31
Поезд сбил мужчину в Приморье
09:17
Три авиарейса прибывают во Владивосток с опережением
09:11
В Приморье проходит «горячая линия» по безопасности питания
09:09
Гороскоп на 15 марта
08:30
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 15 марта Адреса
08:25
Часть Владивостока останется без света в среду, 15 марта Адреса
08:21
В Приморье сегодня возможны небольшие осадки
07:45
Администрация приморской столицы приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в селективном сборе мусора
06:30
Молодежный флешмоб пройдет в Приморье 15 марта
04:20
Приморцам рассказали о безопасном онлайн-шопинге
02:08
Назван идеальный возраст для вступления в брак
00:22
В Приморье директор учреждения подозревается в преступлении финансового характера
Март, 14 вторник
23:50
Пиво и медовуху возьмут на онлайн-контроль в Приморье
22:40
Более двух тысяч нетрезвых водителей поймано в Приморье
21:30
Отопительный сезон во Владивостоке проходит без сбоев
20:22
Суд оставил охранников Пушкарева под домашним арестом до 21 июня Эксклюзив
20:20
Приморец хранил у себя дома 200 грамм наркотиков для личных целей Фото
19:10
Водитель маршрутного автобуса грубо нарушил ПДД во Владивостоке
18:40
Во Владивостоке пройдет благотворительная ярмарка "Милая Мила" Фото
17:53
Общественную палату Приморья будет представлять Константин Сиденко Эксклюзив
17:38
Библиотеки Владивостока ждут юных читателей и на каникулах Фото
17:26
В приморье стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4097 (36) от 15 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дальше Владивостока для туриста Приморья нет?
Если игуана зеленеет, значит у нее все хорошо
Как К-314 вспорола брюхо «Китти Хоку»
МФЦ Владивостока удлиняет рабочую неделю
Подсадные утки готовы к встрече с настоящими
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Во Владивостоке сегодня займутся формированием коллегии присяжных для дела «приморских партизан»

Процесс перенесен с 16 февраля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в Приморском краевом суде сегодня, 15 марта, состоится формирование коллегии присяжных заседателей для дела «приморских партизан», сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда.  Начало назначено на 14:00, заседание пройдет в закрытом режиме.

Как объяснили в пресс-службе Приморского краевого суда, после того, как коллегия присяжных будет сформирована, процесс будет идти в открытом режиме.

Напомним, 16 февраля сформировать коллегию присяжных заседателей не удалось, в связи с чем эта задача была перенесена на 15 марта.

Напомним, на скамье подсудимых - пятеро жителей Приморья. Им вменяются следующие статьи: Илютиков - 105 и 162 УК РФ, Кириллов - 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун - 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун - 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин - 222, 209, 105 и 162 УК РФ.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

По законам России, возможность рассмотрения дела коллегией присяжных - это конституционное право граждан, обвиняемым по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Состав коллегии - 12 человек. Это полностью дееспособные граждане старше 25 лет, не являющиеся профессиональными юристами. Требования к присяжным определены статьей 3 ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ".

comments powered by Disqus
Похожие новости
СК: Директор спортивного клуба в Приморье задолжал зарплату своим сотрудникам
10:51, 15 марта 2017 СК: Директор спортивного клуба в Приморье задолжал зарплату своим сотрудникам

Расследование уголовного дела завершено

Во Владивостоке неизвестный автолюбитель сбил первоклассника
10:39, 15 марта 2017 Во Владивостоке неизвестный автолюбитель сбил первоклассника

ГАИ ищет свидетелей ДТП

Приморское рыбоперерабатывающее предприятие попалось на просроченном сырье
09:48, 15 марта 2017 Приморское рыбоперерабатывающее предприятие попалось на просроченном сырье

Ведется разбирательство

Поезд сбил мужчину в Приморье
09:31, 15 марта 2017 Поезд сбил мужчину в Приморье

По данному факту проводится проверка

В Приморье директор учреждения подозревается в преступлении финансового характера
00:22, 15 марта 2017 В Приморье директор учреждения подозревается в преступлении финансового характера

Уголовное дело направлено в суд

Более двух тысяч нетрезвых водителей поймано в Приморье
22:40, 14 марта 2017 Более двух тысяч нетрезвых водителей поймано в Приморье

Печальная статистика растет с каждой неделей

Водитель маршрутного автобуса грубо нарушил ПДД во Владивостоке
19:10, 14 марта 2017 Водитель маршрутного автобуса грубо нарушил ПДД во Владивостоке

Мужчина привлечен к ответственности