СК: Директор спортивного клуба в Приморье задолжал зарплату своим сотрудникам

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении директора частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Спортивный клуб Амулет», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в 2015, 2016 гг. обвиняемый, не смотря на наличие денежных на счетах предприятия, не принял мер к формированию на расчетном счете и в кассе организации денежных средств предназначенных к выплате заработной платы и частично не выплатил зарплату 4-м сотрудникам в общей сумме свыше 230 тысяч рублей. Также в этот период времени он не выплатил зарплату сотруднику в размере 231 тыс рублей.

В настоящее время задолженность частично погашена. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.