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Во Владивостоке неизвестный автолюбитель сбил первоклассника

ГАИ ищет свидетелей ДТП
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке неизвестный автолюбитель сбил 7-летнего школьника рядом со школой №22 - и скрылся. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел 14 марта около 15:00 в районе дома №33 по улице Горной. Ребенок получил ушиб левого бедра.

Со слов ребенка, его сбил серо черный автомобиль - либо универсал, либо кроссовер, либо мини-джип.

ГАИ Владивостока просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, которые что-либо знают, видели госномер авто либо имеют видеозапись регистратора, связаться с правоохранительными органами по телефонам 102 или 8(423)2-490-921.

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