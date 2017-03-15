Во Владивостоке сегодня займутся формированием коллегии присяжных для дела «приморских партизан» 10:54, 15 марта Во Владивостоке сегодня займутся формированием коллегии присяжных для дела «приморских партизан» (Эксклюзив)
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8 канал

Служебная собака задержала преступника в Приморье

Мурена на страже порядка
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В Находке задержать преступника помогла овчарка по кличке Мурена. Собака вычислила грабителя по запаху украденных денег, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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