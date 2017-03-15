Служебная собака задержала преступника в Приморье

Мурена на страже порядка

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В Находке задержать преступника помогла овчарка по кличке Мурена. Собака вычислила грабителя по запаху украденных денег, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.