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Политика и экономика

Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины

Первая первая леди стала пятым кавалером этого ордена
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин наградил жену первого президента РФ Бориса Ельцина орденом Святой великомученицы Екатерины; награду бывшей первой леди страны глава государства вручил лично во время приема в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца по случаю 85-летия Наины Ельциной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

- Дорогая Наина Иосифовна! Для меня большая честь вручить Вам сегодня орден Святой великомученицы Екатерины, - сказал Владимир Путин в своем поздравлении. - Это особая государственная награда за высокую духовно-нравственную позицию и милосердие, за значительный вклад в благотворительную, миротворческую, гуманитарную деятельность. Излишне говорить, насколько вся Ваша жизнь соответствует статусу этого ордена.

Нынешний президент России в обращении к первой первой леди страны также сказал:

- Вы были рядом с Борисом Николаевичем более полувека, прошли с ним через все испытания, через все трудности, тернии и победы и на всех поворотах вашей общей судьбы обеспечивали надёжность и спокойствие семейного тыла. Да, Вы старались избегать – да что значит старались? – избегали лишней публичности. Но было немало сложных ситуаций, и все мы об этом помним и знаем, когда Борис Николаевич нуждался в Вашей открытой поддержке. И Вы умели доходчиво, правдиво, а самое главное, с неуклонным уважением к людям объяснять происходящее. И Ваши слова, в которых всегда звучала искренняя сопричастность к судьбам людей, находили отклик в их сердцах.

Жена Бориса Ельцина поблагодарила Владимира Путин за высокую честь, оказанную вручением столь почетной награды:

- Дорогой Владимир Владимирович! Вы мне устроили такой праздник. Но я совершенно не ожидала, и в мыслях не было, что мне будет вручён орден. Какое-то состояние, даже трудно передать словами: и волнительное, и восторженное. И одновременно я думаю, что статус такой высокой государственной награды требует и огромного масштаба работы. Я понимаю, что я как могла вносила свою лепту на протяжении всей своей жизни, а сейчас вместе с Президентским центром мы стараемся тоже делать добрые дела. Я даже не ожидала, что я смогу почувствовать себя членом этой молодой команды очень умных людей, которые и создавали центр, и сейчас делают всё, чтобы Президентский центр превратить в точку в городе Екатеринбурге, которая притягивала бы людей и всех возрастов, и разного образования, и совершенно разных взглядов. Конечно, я могу только пообещать: сколько у меня хватит сил, я буду стараться. Спасибо Вам большое.

Видео награждения - здесь.

Справка:

Орден Святой великомученицы Екатерины — государственная награда Российской Федерации. Учреждён Указом Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 3 мая 2012 года № 573 «Об учреждении ордена Святой великомученицы Екатерины и знака отличия „За благодеяние“». 

Кавалеры ордена:

  1. Ильина Людмила Дмитриевна (игумения Николая) (3 мая 2012 года, № 574) - настоятельница Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря в городе Малоярославце Калужской епархии Русской православной церкви.
  2. Перехожих Нина Никитична (3 мая 2012 года, № 574) - врач государственного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2», Липецкая область.
  3. Фальц-Фейн Эдуард Александрович (30 сентября 2012 года, № 1312) - подданный Княжества Лихтенштейн.
  4. Сарганова Наталия Васильевна (11 февраля 2013 года, № 135) - приемный родитель, город Тула.
  5. Ельцина, Наина Иосифовна (14 марта 2017 года, № 111) - жена первого Президента РФ, город Москва.
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