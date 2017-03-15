В Приморье найден истощенный барсук

Животное было отправлено на реабилитацию

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

На «Земле леопарда» был обнаружен и спасен истощенный азиатский барсук, который по неизвестной причине рано пробудился после зимней спячке и рисковал не выжить на морозе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Стоит отметить, что барсуки довольно плохо приспособлены к передвижению по снегу и в целом к жизни на морозе. Поэтому встреча с этим хищником зимой – большая редкость.

Специалисты обнаружили истощенного барсука в конце февраля, когда животное медленно передвигалось по снегу. У него были обморожены лапы и нос, а также травмирован хвост. Было очевидно, что без посторонней помощи зверь мог погибнуть. Барсук был временно изъят из дикой природы и направлен на реабилитацию в Центр «Тигр», где ему была оказана необходимая помощь.

По словам специалистов, перед зимой барсук набрал недостаточно жира, поэтому и покинул свою нору в поисках пищи. Животное сможет вернуться в дикую природу уже в конце марта - начале апреля.